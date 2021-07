Photo : internet

Quang Ninh (VNA) - Le Comité de gestion de la baie d'Ha Long dans la province de Quang Ninh déploie d’ores et déjà de manière synchrone de nombreuses solutions pour protéger les écosystèmes des récifs coralliens de la baie d'Ha Long.

Actuellement, il existe 110 espèces de coraux durs et 37 espèces de coraux mous, couvrant une superficie d'environ 5.108 hectares dans la baie d'Ha Long.

Afin de protéger les écosystèmes de ces récifs coralliens, ces derniers temps, le Comité de gestion de la baie d'Ha Long a élaboré une base de données sur ces écosystèmes, déployé des solutions de préservation des récifs coralliens.

En outre, le Comité s’intéresse également à la formation d’une ressource humaine spécialisée dans la gestion et la protection des écosystèmes des récifs coralliens ; l’organisation des patrouilles régulières pour contrôler et sanctionner strictement les violations de l'exploitation et de la protection des ressources aquatiques, y compris les actes d'atteinte aux écosystèmes des récifs coralliens.

Le Comité surveille régulièrement l'état de préservation des écosystèmes des récifs coralliens afin de détecter rapidement les risques menaçant le développement des récifs coraliens et de mettre en œuvre des solutions de protection et de restauration.

Les activités de protection de l'environnement aquatique de la baie d'Ha Long ont été également renforcées pour protéger l'habitat des récifs coralliens telles que : l'interdiction des activités causant la pollution; la collecte des déchets flottants…

Selon le chef adjoint du Comité de gestion de la baie d'Ha Long, Pham Dinh Huynh, grâce à ces activités, à partir d'un état de dégradation, les récifs coralliens de la baie d'Ha Long montrent de bons signes de rétablissement.

En 2019, Quang Ninh a publié des règlements sur la gestion de la baie d'Ha Long, y compris l’interdiction de pêcher dans la zone patrimoniale de la baie d'Ha Long, en particulier la zone ayant des récifs coralliens.-VNA