Photo : quangnam.gov.vn

Quang Nam (VNA) – Un séminaire sous le thème "Conserver les éléphants d'Asie dans les districts de Bac Tra My et Hiep Duc" a au eu lieu le 19 mai dans la ville de Tam Ky, province de Quang Nam (Centre).

Organisé par l'Institut de l'écologie et des ressources biologiques, l'Académie des sciences et technologies du Vietnam et le Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, cet événement visait à rendre compte des résultats de recherches, d’enquêtes et à trouver des solutions pour conserver efficacement les derniers éléphants sauvages de Quang Nam.

L'éléphant d'Asie est classé en danger sur la Liste rouge de l'UICN (EN, UICN, 2020) et en danger critique d'extinction dans le Livre rouge du Vietnam. Au Vietnam, les éléphants sont répartis dans plusieurs provinces telles que Son La, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Nam, Kon Tum, Dak Lak, Binh Thuan et Dong Nai.

Selon un rapport du Fonds mondial pour la nature (WWF), de 2009 à 2015, au moins 29 éléphants ont été tués ou blessés, soit une moyenne d'au moins 4 éléphants chaque année qui meurent. Le Vietnam ne compte plus qu'une centaine d'individus à l'état sauvage. Face au risque d'extinction, le gouvernement a approuvé le projet national de conservation pour la période 2013-2020.

Selon Tran Ut, directeur adjoint du Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural de Quang Nam, pour l’heure, les éléphants sont trouvés seulement dans les districts de Tien Phuoc, Bac Tra My, Nong Son, Nam Giang et Phuoc Son. En 2017, le Comité populaire provincial a approuvé le projet de création d'une zone de conservation des espèces et de l'habitat des éléphants dans le district de Nong Son.

Actuellement, Quang Nam compte un troupeau d'éléphants vivant isolés dans la forêt du district de Bac Tra My et à l'extérieur de cette zone de conservation. Il n'y a pas d'informations précises sur le nombre d'individus et la structure du troupeau. De ce fait, il est urgent et nécessaire d'enquêter et d'évaluer l'état actuel de la population d'éléphants, la structure du troupeau, l'habitat et la source de nourriture. Les résultats serviront de base pour proposer des mesures de conservation efficace.

Au séminaire, des experts et chercheurs ont évalué la possibilité de déplacer le troupeau des districts de Bac Tra My et Hiep Duc vers la zone de conservation.-VNA