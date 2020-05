Hanoï (VNA) - Pendant de nombreuses années, un groupe de langurs de douc à jambes noires se développait sur de hautes montagnes rocheuses. Récemment, en raison de la sécheresse prolongée, cette région n'avait plus d’eau ni de nourriture, les langurs sont ainsi descendus dans des zones proches des routes côtières pour séjourner et trouver de l'eau et de la nourriture à côté des champs des habitants.C’est ce qu’a annoncé le chef du Comité de gestion des forêts de protection côtière dans le district de Thuân Nam (province centrale de Ninh Thuân), Trân Ngoc Hiêu.Selon les premiers résultats d'un inventaire, il y a 200 individus de langurs de douc à jambes noires (son nom scientifique est Pygathrix nigripes), à fourrure noire, visage blanc, queue blanche. Ils sont divisés en 20 groupes, chacun comprenant de cinq à sept individus. Ils apparaissent souvent dans les communes de Phuoc Dinh, Phuoc Diêm et Phuoc Minh. Le chef du troupeau est souvent assis à un niveau élevé des arbres, quand il voit des hommes, il siffle, signalant à tout le troupeau de se cacher.Cette espèce de langur de douc à jambes noires réside souvent dans la région de Nam Truong Son du Vietnam. C'est l'une des espèces de primates les plus menacées qui doivent être protégées, a déclaré Trân Ngoc Hiêu.Le Premier ministre a promulgué la décision N° 628 / QD-TTg sur « l’approbation du plan d'action d'urgence pour protéger les primates au Vietnam jusqu'en 2025, vision de 2030 ». En conséquence, ces dernières années, le Comité de gestion des forêts de protection côtière dans le district de Thuân Nam a mis en œuvre de nombreuses mesures pour protéger ces langurs, a-t-il ajouté.-NDEL/VNA