Photo : VNA

Thanh Hoa (VNA) – Mettant en œuvre du projet "Enquête, évaluation de l'état actuel et préservation des primates dans la Réserve naturelle de Pu Hu, dans la province de Thanh Hoa (période 2019-2021)", le Comité de gestion de cette réserve a découvert 5 espèces de primates rares. Depuis, les experts peuvent cerner les menaces et trouver des solutions appropriées pour préserver ces mammifères.

Selon Nguyen Phuong Dong, directeur du Comité de gestion de la Réserve naturelle de Pu Hu, après 3 ans de mise en œuvre du projet, ce comité a identifié l'état actuel de la population, des sexes, des habitats et a élaboré une carte de répartition des habitats et de surveillance des espèces de primates. De même, 53 conférences ont été organisées pour sensibiliser les gens à la conservation et à la signature d'engagements concernant la conservation urgente de ces mammifères.

Il existe 6 causes qui menacent directement ou indirectement les habitats des primates, notamment exploitation forestière illégale, empiétement sur les terres pour étendre les zones agricoles, braconnage..., a souligné Nguyen Phuong Dong. Grâce à la mise en œuvre de ce projet, le Comité de gestion de la Réserve naturelle de Pu Hu a pris de nombreuses mesures pour mieux protéger les primates, lutter contre le braconnage et contribuer au maintien de la biodiversité.

Selon le Comité de gestion de la Réserve naturelle de Pu Hu, au Vietnam, des primates vivent souvent à Ha Giang, Tuyen Quang, Thanh Hoa, dont un bon nombre figure dans le Livre rouge du Vietnam et la Liste rouge mondiale. -VNA