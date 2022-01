Hanoï, 12 janvier (VNA) - Le comité national pour l'UNESCO du Vietnam a défini le 12 janvier des lignes directrices pour son fonctionnement en 2022 afin d'améliorer l'image et le rôle du pays au sein de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Núi Chúa (province de Ninh Thuân, au Centre), un écosystème aride typique de l'Asie du Sud-Est, reconnu comme Réserve mondiale de biosphère. Photo : VNA

Lors d'une téléconférence pour faire le bilan des activités en 2021 et donner les tâches de travail du Comité pour cette année, son président Dang Hoang Giang a souligné que les relations entre le Vietnam et l'UNESCO se sont renforcées et développées.Il a déclaré que le Vietnam a également achevé son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021, démontrant l'image d'un pays actif et responsable lors des forums internationaux, dont l'UNESCO.Cependant, a-t-il déclaré, malgré les impacts de la pandémie de COVID-19, de nombreuses activités des sous-comités du Comité national pour l'UNESCO du Vietnam n'ont pas eu lieu l'année dernière comme prévu.En ce sens, le Comité se concentrera en 2022 sur la recherche des tendances de coopération et des changements de politique des pays et des groupes à l'UNESCO, et la consultation des politiques et stratégies au gouvernement dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la science et de l'information et la communication.Le Comité valorisera également son rôle active et proactive au Conseil exécutif de l' UNESCO pour le mandat 2021-2025 et au Comité intergouvernemental sur la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles pour les cinq prochaines années, et déploie le protocole d'accord entre le gouvernement du Vietnam et l'UNESCO pour la période 2021-2025.- VNA