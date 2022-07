Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - L'Administration générale de la mer et des îles du Vietnam (ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement) a tenu (en présentiel et en ligne) le 22 juillet une réunion de consultation d’expériences pour favoriser l'exploitation de l’éolien offshore.

Les participants ont également discuté de la stratégie de développement de l'énergie éolienne offshore du Vietnam jusqu'en 2030, avec une vision jusqu'en 2050 ; écouté les développeurs de projet présenter leurs attentes dans les activités de prospection géologique et topographique dans les eaux vietnamiennes ; proposé des solutions pour favoriser l'exploitation de l’éolien offshore au Vietnam, …

Truong Duc Tri, directeur général adjoint du Département général de la mer et des îles du Vietnam, a déclaré qu'à la COP26, le Vietnam s'était engagé à ramener les émissions nettes à "zéro" d'ici le milieu du 21e siècle. Le développement de l'éolien offshore est l'une des étapes importantes pour opérer la transition des énergies fossiles vers des énergies vertes et propres, tout en valorisant le potentiel et les atouts de l'éolien offshore du pays. Le principal avantage de l'énergie éolienne offshore est sa plus grande capacité à générer de l'électricité, car les vitesses du vent sur l'océan sont généralement plus stables que sur terre.



Mme Sirpa Jarvenpaa, directrice du Fonds de transformation énergétique de l'Asie du Sud-Est, a précisé que le Vietnam prévoyait de développer environ 7 GW d'énergie éolienne offshore d'ici 2030 et 54 GW supplémentaires d'ici 2045. Pour atteindre cet objectif, le Vietnam devrait mener une enquête sur les zones offshore pour identifier leurs emplacements.

Sebastian Hald Buhl, représentant du consortium T&T et Orsted du Danemark, a estimé qu'il était nécessaire d'assurer l'utilisation efficace des ressources éoliennes offshore du Vietnam en appliquant des critères lors de l'approbation et de la délivrance des permis de prospection maritime.

Les gestionnaires doivent tirer parti des réglementations et des pratiques pour éviter le retard des projets. L'industrie éolienne offshore du Vietnam ne pourra pas se développer si les investisseurs n'ont pas obtenu de permis de prospection maritime. Il ne reste plus beaucoup de temps pour mettre en œuvre les objectifs de 2030, a-t-il souligné. -VNA