Affiche promouvant les 31es Jeux d'Asie du Sud-Est à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les derniers préparatifs pour les 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) sont mis en œuvre de toute urgence.

Les SEA Games 31 se dérouleront du 5 au 23 mai 2022 à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang. C'est la deuxième fois que la capitale vietnamienne accueille les SEA Games depuis 2003. Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont prévues respectivement les 12 et 23 mai au stade national My Dinh.

La chanson officielle des SEA Games 31 sous le titre « Soyons brillants » (Let’s shine en anglais) et composée par Huy Tuan, montre clairement l'esprit héroïque et la fierté nationale de la culture et du peuple du Vietnam, et transmet un message de développement, de solidarité et de convivialité entre le Vietnam et ses amis internationaux, avec le slogan des 31e SEA Games - Pour une Asie du Sud-Est plus forte.

Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont prévues respectivement les 12 et 23 mai au stade national My Dinh. Photo d"illustration : VNA

Parallèlement à la chanson officielle des 31es SEA Games, le set d'identité des SEA Games 31 comprenant le logo, la mascotte, les images d'illustration des disciplines,... joue également un rôle important dans la promotion des valeurs du plus grand événement sportif de l'Asie du Sud-Est auprès des amis internationaux.

Le saola, surnommé la "licorne asiatique", une espèce animale figurant dans le Livre rouge du Vietnam, a été choisi comme mascotte de ces jeux régionaux. L’image du saola évoque la convivialité, l’agilité et la vivacité, lesquelles concordent avec les qualités et les activités sportives. -VNA