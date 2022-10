Des femmes Dao de la province de Cao Bang. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La deuxième fête culturelle nationale des Dao a eu lieu du 6 au 8 octobre dernier, à Thai Nguyên. Elle a réuni des artistes, des maîtres artisans et des sportifs Dao venus de 14 provinces.



De très nombreux Dao étaient présents, ainsi que des touristes vietnamiens et étrangers. Les Dao s’étaient préparés à la fête depuis plusieurs mois. La province de Thai Nguyên avait confié aux Dao de la commune de Hop Tiên la mission de la représenter, pour ce qui était le folklore local. Triêu Van Thuân, un habitant de Hop Tiên, en était tout fier.



«Nous avons préparé six numéros: la cérémonie d’initiation typique des Dao, des chants alternés en l’honneur du Parti, un duo de flûtes et trois danses», a-t-il fait savoir.



C’est l’auberge Noong Homestay qui s’est vu confier la tâche de présenter la gastronomie traditionnelle des Dao. Sa gérante, Ly Thi Chiên, était parfaitement consciente de sa responsabilité.



«Noong Homestay s’occupe d’une partie importante de la fête. Nous présentons en effet la quintessence de l’art culinaire des Dao Logang, un sous-groupe local des Dao des Thai Nguyên», a-t-elle indiqué.



Pendant les trois jours qu’a duré la fête, ont eu lieu des concerts, des jeux sportifs, des défilés de costumes traditionnels et des reproductions de fêtes et de pratiques rituelles traditionnelles. Une exposition consacrée à l’identité culturelle Dao et une parade ont également eu lieu, et les participants sont en outre allés se recueillir au mémorial des jeunes volontaires morts pour la Patrie.-VOV/VNA