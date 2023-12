Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang lors de l'événement. Photo : VNA

Hai Phong (VNA) - Une réunion placée sur le thème "Promotion des ressources des Viet-kieu dans la connexion des localités et des entreprises" a eu lieu le 27 décembre dans la ville portuaire de Hai Phong (Nord). L'événement a été conjointement organisé par le ministère des Affaires étrangères, le Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger et le Comité populaire municipal de Hai Phong.L'événement a réuni, entre autres, des représentants du ministère des Affaires étrangères du Vietnam, du Laos, de commissions de l'Assemblée nationale et du Front de la Patrie du Vietnam, de ministères, de secteurs du ressort central, de dirigeants des Comités populaires de 29 villes et provinces et une centaine de Viet-kieu de 22 pays, territoires. La réunion a eu trois séances de débat thématique sur "l'investissement vert", "le développement des ressources humaines" et "le développement de la chaîne d'approvisionnement".S'exprimant lors de la réunion, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a déclaré que le thème et les débats sur l'investissement vert, le développement des ressources humaines et des chaînes d'approvisionnement étaient conformes aux priorités actuelles du gouvernement. Ce sont également des domaines dans lesquels les Vietnamiens d’outre-mer ont des expériences et des connaissances. Ils peuvent donc fournir des consultations aux autorités et mener des projets de coopération spécifiques avec les localités et les entreprises nationales, a indiqué le vice-Premier ministre.A cette occasion, Le Thi Thu Hang, vice-ministre des Affaires étrangères et cheffe du Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger, a souligné que le Parti et l'État appréciaient toujours hautement des contributions de la diaspora vietnamienne à l’étranger; soutenaient toujours et veillaient à créer des conditions favorables pour que les Vietnamiens d'outre-mer stabilisent leur vie dans le pays d'accueil et contribuent à leur pays ancestral.De son côté, le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hai Phong, Le Tien Chau, a précisé que la communauté de près de 50 000 Viet-kieu de Hai Phong résidant dans 56 pays et territoires à travers le monde devenait depuis longtemps une ressource importante pour le développement de la ville, constituant une passerelle pour l'élargissement des relations d'amitié et de coopération entre Hai Phong et les localités vietnamiennes et les partenaires internationaux. -VNA