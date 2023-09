Do Van Chien (5e, droite) et Wang Guosheng (6e, droite) lors de la réception. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) Do Van Chien a reçu lundi à Hanoï une délégation de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) conduite par Wang Guosheng, président du Comité économique de la CCPPC, actuellement en visite de travail au Vietnam.



Wang Guosheng a souligné le bon voisinage amical traditionnel entre le Vietnam et la Chine. Ces dernières années, les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays ont maintenu des contacts réguliers et renforcé les échanges amicaux et la coopération mutuellement bénéfique dans divers domaines.



Le président du Comité économique de la CCPPC a indiqué que sa visite avait pour objectif d'examiner et d'étudier la mobilité professionnelle internationale au Vietnam. Il a souhaité que les activités d'échange aident à renforcer la compréhension mutuelle et les échanges amicaux entre le FPV et la CCPPC.



Il a appelé les deux pays à continuer de renforcer leur coopération, dans l'esprit d'ouverture, dans les domaines de l'économie et du commerce, notamment l'énergie, les infrastructures, les transports, les minéraux, et à construire ensemble une chaîne d'approvisionnement plus créative et à plus forte valeur ajoutée.



Pour sa part, le président du Comité central du FPV, Do Van Chien, a souligné que le Vietnam attachait de l'importance, maintenait et développait toujours le partenariat de coopération stratégique intégrale entre le Vietnam et la Chine, le considérant comme une préconisation cohérente, stratégique, à long terme et une priorité de la politique étrangère du Vietnam.



Soulignant le rôle important du FPV et de la CCPPC dans la vie socio-politique de chaque pays, il a noté que ces derniers temps, les relations entre les deux organisations avaient abouti à de nombreux résultats positifs, notamment des échanges et des contacts réguliers entre les dirigeants des deux parties, la promotion des échanges et de la coopération entre les organes du FPV et ceux de la CCPPC dans des localités partageant une frontière commune.

Do Van Chien a déclaré que depuis sa visite de travail en Chine en juillet, le Comité central du FPV étudie certaines expériences de la CCPPC dans la promotion des activités de supervision et de critique sociales, la construction du Parti et des autorités, etc.



Il a exprimé son espoir que le FPV et la CCPPC continueraient à coordonner la recherche et les échanges pour élaborer et signer un nouvel protocole d'accord de coopération, contribuant ainsi à promouvoir leur coopération dans les temps à venir. -VNA