Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et l'ambassadrice roumaine Cristina Romila. Photo : https://dangcongsan.vn/



Hanoï (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu le 19 octobre à Hanoï l'ambassadrice roumaine Cristina Romila, tout en affirmant que le Vietnam souhaitait continuer à approfondir l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme durant plus de 70 ans entre le Vietnam et la Roumanie.

Il a remercié la Roumanie pour son soutien actif et efficace dans la promotion de la signature de l'Accord de libre-échange Union européenne (UE) -Vietnam (EVFTA). Il a estimé la ratification par la Roumanie (l'un des trois premiers pays de l'UE) de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam.

Le ministre Bui Thanh Son a suggéré que les deux parties travaillent en étroite collaboration pour mettre en œuvre efficacement ces deux accords dans l'intérêt des deux pays.

Il a aussi sincèrement remercié le gouvernement et le peuple roumains pour avoir fait don de 300.000 doses du vaccin Astra Zeneca et être disposé à céder un grand nombre de vaccins sur le principe de non-commercial pour le Vietnam.



Cristina Romila a affirmé que dans son poste de travail, elle et l'ambassade de Roumanie à Hanoï serviraient de pont pour promouvoir l'approfondissement de l'amitié et de la coopération entre les deux pays. -VNA