Le Vietnam est le plus grand exportateur de produits agricoles vers les Émirats arabes unis parmi les pays de l'ASEAN. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Une visioconférence discutant des mesures visant à promouvoir davantage l'exportation de produits potentiels du Vietnam vers l'Afrique et le Moyen-Orient a été organisé le 23 novembre par l'Agence de promotion du commerce du Vietnam (Vietrade), relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce (MIC).S'adressant à l'événement, Nguyen Minh Phuong, cheffe du bureau Asie de l'Ouest – Afrique du Département des marchés Asie – Afrique du MIC, a noté que les pays du Moyen-Orient doivent importer jusqu'à 80% de leurs produits agro-alimentaires, soit l'équivalent de 40 milliards de dollars par an, tandis que les pays africains importent également chaque année des biens de valeur similaire. Il convient de noter que les exigences en termes de qualité de ces marchés ne sont pas trop élevées.Selon Truong Xuan Trung, responsable du bureau commercial du Vietnam aux Émirats arabes unis (EAU), tous les produits vietnamiens peuvent être exportés vers ce marché s'ils répondent aux normes, notant que les Émirats arabes unis sont également un centre de transit régional et mondial, il existe donc un potentiel de réexportation des marchandises.Selon Truong Xuan Trung, le Vietnam est le plus grand exportateur de produits agricoles vers les Émirats arabes unis parmi les pays de l'ASEAN. Au cours des 10 premiers mois de 2023, les exportations vietnamiennes de noix de cajou, de riz, de fruits et légumes et de thé ont toutes connu des augmentations à deux chiffres.Notamment, les produits agricoles exportés vers les Émirats arabes unis ne sont pas encore soumis à des taxes. Par conséquent, les produits vietnamiens, même pénalisés par l'éloignement géographique, sont toujours compétitifs sur ce marché, a-t-il noté.De plus, les Émirats arabes unis sont un membre du Conseil de coopération du Golfe (CCG), de sorte que les produits vietnamiens exportés vers ce pays et réexportés vers d'autres membres du CCG ne sont pas soumis à la double imposition.Nguyen Duy Hung, du Bureau commercial du Vietnam en Égypte, a déclaré que les produits agricoles, notamment thé, poivre, noix de cajou, riz à la noix de coco, café et produits aquatiques, constituaient les principales exportations du Vietnam vers l'Égypte. Cependant, ces produits sont confrontés à la concurrence féroce de produits similaires venus d’autres pays.Lors de cette conférence, les intervenants ont conseillé aux exportateurs nationaux d'être prudents dans les transactions commerciales avec leurs partenaires d'Afrique et du Moyen-Orient, affirmant que les modalités de paiement était le problème le plus important à prendre en compte.Les entreprises devraient choisir une méthode de paiement sûre telle qu'une lettre de crédit (L/C) pour éviter toute fraude, ont-ils insisté.-VNA