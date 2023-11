La cérémonie de signature d'un mémorandum de coopération entre le Centre de conservation des monuments de Hue et le Centre national Gugak. Photo : VNA



Thua Thien - Hue (VNA) - La cérémonie de signature d'un mémorandum de coopération entre le Centre de conservation des monuments de Hue et le Centre national Gugak a eu lieu le 22 novembre, au Théâtre Duyet Thi Duong (Théatre Royal), dans la cité impériale de Hue.

Le Centre de conservation des monuments de Hue et le Centre national Gugak ont discuté et convenu du contenu de la coopération comme le partage d'expériences, l'échange de matériel et d’instruments de musique, la formation, la promotion d'activités conjointes liées à la recherche approfondie et à l’art performants, notamment la coopération dans la réalisation du « Festival de l’art royal de l’Asie » qui aura lieu en République de Corée en 2026.

La signature d'un mémorandum de coopération entre les deux parties vise à élargir les activités de coopération et à promouvoir les échanges culturels entre le Vietnam et la République de Corée et aussi à préserver, transmettre et développer la musique et la danse de cour asiatiques.

Un spectacle de musique royale du Vietnam et de République de Corée. Photo : VNA

Après la cérémonie de signature, a eu lieu un spectacle de musique royale du Vietnam et de République de Corée avec les numéros tels que la danse royale Chun-Aeng Jeon, la danse royale Trinh Tuong Tap Khanh, la danse Cheoyongmu, la danse en offrant des lanternes…

A cette occasion, le Centre de conservation des monuments de Hue a également coordonné avec l'Association du patrimoine culturel du Vietnam, l'Institut sud-coréen des ressources culturelles, l'Association sud-coréenne des beaux-arts pour organiser l'exposition "Échange parallèle de peintures Vietnam-République de Corée". L'exposition attire la participation de 38 artistes vietnamiens et 32 artistes sud-coréens. L'exposition affirme l'importance de la diplomatie culturelle dans la nouvelle période, ouvrant de nombreux canaux de coopération dans le domaine des échanges artistiques entre les deux pays.

Les activités d'échange d'art et l’exposition sont l'une des séries d'événements phares du Festival d'hiver dans le cadre du Festival de Hue 2023, visant à renforcer les activités d'échanges et de coopération d’amitié et à promouvoir les échanges culturelles entre le Vietnam et la République de Corée. -VNA