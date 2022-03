222 femmes ont assisté au 13e Congrès du Parti. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La promotion de l'égalité des sexes en général, dans le domaine politique en particulier, est une tâche stratégique et à long terme de l'ensemble du système politique.

Le Vietnam dispose d'un cadre juridique assez complet pour garantir les droits des femmes dans tous les domaines, notamment en politique. Cependant, pour progresser vers une véritable égalité entre les sexes, les leaders dans tous les secteurs et dans l'ensemble du système politique doivent agir ensemble. Tel était le message du séminaire "L'égalité des sexes dans le domaine politique" organisé par la Confédération du travail de la ville de Can Tho (Sud) le 7 mars.

Panorama du séminaire à Can Tho. Photo: VNA

Selon Nguyen Thi Dieu Hien, présidente du Syndicat des fonctionnaires, de la Confédération du travail de la ville de Can Tho, ces dernières années, l'appareil politique du pays en général, de la ville de Can Tho en particulier, a fait de grands efforts pour promouvoir le rôle de femmes occupant des postes à responsabilité à tous les niveaux. Mais la participation de femmes leaders au Vietnam ainsi qu'à Can Tho est encore assez faible, avec un taux de seulement environ 30%.

Lors du séminaire, les participants ont analysé certaines causes, dont l'appréciation quelque peu injuste des chefs d'unités dans la planification, le développement, la promotion du travail des employées. A cela s'ajoute le risque pour nombre de femmes de perdre de nombreuses opportunités d'apprentissage ou d'amélioration de leurs compétences en raison de leurs responsabilités familiales. -VNA