Photo:ministère de l'Agriculture et du Développement rural

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre a publié la décision N° 924/QD-TTg approuvant un programme de transformation numérique dans l’édification de Nouvelle ruralité pour la période 2021-2025.

Son objectif global est d'améliorer l'efficacité du Programme national cible sur l'édification de la Nouvelle ruralité, de promouvoir le développement de l’économie rurale, d’améliorer la qualité de vie des gens et de réduire progressivement l'écart entre les zones urbaines et rurales.

D'ici 2025, au moins 90% des procédures administratives aux niveaux central et provincial, 80% au niveau de district et 60% au niveau de commune, devraient être traitées en ligne. En outre, au moins 97% des communes devraient répondent au critère 8.4 relatif à l'information et à la communication, revelant de l’ensemble des critères nationaux en matière d’édification de la Nouvelle ruralité.

Photo: organifarm.vn

Chaque localité au ressort central devrait disposer d'au moins une commune à appliquer à titre expérimental l’édification de la Nouvelle ruralité qui serviront de base pour donner des propositions sur un nouvel ensemble de critères pour nouvelles zones rurales intelligentes au cours de la période 2026 - 2030.

Afin d'atteindre des objectifs ci-dessus, le programme a fixé quelques tâches, notamment promouvoir la sensibilisation à la transformation numérique dans l’édification de Nouvelle ruralité, accélérer l'édification de l’e-gouvernement et le développement de l’économie numérique dans les zones rurales…-VNA