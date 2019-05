Hanoï (VNA) – Un atelier de consultation intitulé "Promouvoir la participation de la communauté à la prise de décision en matière de gestion des eaux du Mékong" a eu lieu le 27 mai à Hanoi.

Cet atelier visait à mettre à jour les résultats de la coopération dans le cadre de la Commission internationale du Mékong et de la Commission du Mékong du Vietnam; renforcer la participation des organisations sociales, non gouvernementales et de la communauté à la gouvernance des ressources en eau du Mékong dans le contexte de développement socio-économique en amont et de changement climatique.

L'atelier contribuera à la prise de décisions dans le processus de gestion des ressources en eau du Mékong afin de renforcer la protection de ces ressources, ainsi que d'autres de l'ensemble du bassin du Mékong, dans le delta du Mékong, en particulier. -VNA