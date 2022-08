Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Bureau du gouvernement vient de publier une annonce sur les conclusions du vice-Premier ministre Le Minh Khai lors d’une réunion concernant la mise en œuvre des politiques de bonification des taux d’intérêt selon le décret 31/2022/ND-CP du 20 mai 2022 du gouvernement.

Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a chargé la Banque d'État du Vietnam d'assumer la responsabilité principale et de se coordonner avec les ministères et organes concernés pour examiner attentivement les contenus du décret 31/2022/ND-CP et des circulaires et documents liés à la mise en œuvre des politiques de bonification des taux d'intérêt. Dans le cas où les organes découvrent qu'il existe des réglementations plus strictes que nécessaire, causant des difficultés et des obstacles à la mise en œuvre de ces politiques, ils doivent les modifier et compléter en fonction de leur compétence ou signaler aux autorités compétentes pour les modifications nécessaires.

Le vice-Premier ministre a également demandé d’accélérer la sensibilisation des banques commerciales, entreprises, coopératives et foyers commerçants aux politiques de bonification des taux d'intérêt.

La Banque d'État du Vietnam doit organiser avant le 25 août une conférence avec les banques commerciales pour répondre à leurs questions sur les politiques de bonification des taux d'intérêt.

Le vice-Premier ministre a en outre demandé de fonder des groupes de travail dirigés par la Banque d'État du Vietnam pour examiner la situation de la mise en œuvre de ces politiques par les banques commerciales et les aider à relever les défis. -VNA