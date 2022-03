Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a exhorté lors d’une réunion, jeudi 24 mars à Hanoi, le Comité national de la jeunesse du Vietnam à déployer des activités prenant soin des jeunes et promouvant la force, la créativité et les contributions de la jeunesse vietnamienne.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam lors de la réunion du Comité national de la jeunesse du Vietnam, à Hanoi, le 24 mars. Photo : VNA

Soulignant l’attention accordée par le gouvernement et le Premier ministre à la jeunesse vietnamienne et au travail à l’égard de la jeunesse, il a suggéré que les ministères et secteurs concernés se coordonnent étroitement avec le Comité national de la jeunesse du Vietnam et le comité central de l’Union de la jeunesse commiste Hô Chi Minh pour mettre en œuvre efficacement des programmes spécifiques, dans l’esprit de la direction du gouvernement.

Les forces des jeunes doivent être à l’avant-garde de l’application des technologies, travailler en étroite coordination avec les autorités, les ministères et les secteurs pour rendre leurs mouvements plus substantiels et leurs activités de coopération internationale plus efficaces, a-t-il déclaré.

Lors de la réunion, la première après le renforcement du Comité national de la jeunesse du Vietnam, les délégués ont fait part de leur accord avec le projet de rapport sur le bilan de 2021, les orientations et les tâches pour 2022 ; le plan de mise en œuvre de la Stratégie de développement de la jeunesse vietnamienne 2021-2030 du Comité national de la jeunesse du Vietnam.

En outre, certains délégués ont souligné l’importance de l’éducation politique, idéologique, de l’éthique, du mode de vie, des compétences de vie et des compétences générales pour les jeunes.

Des jeunes en train de transporter des produits agricoles à certaines localités touchées par l’épidémie de Covid-19. Photo : VNA

En 2022, le Comité national de la jeunesse du Vietnam se concentre sur la mise en œuvre de quatre tâches clés, à savoir la proposition de mécanismes et politiques sur la jeunesse et le travail à l’égard de la jeunesse et l’organisation des forums et des dialogues sur les politiques sur la jeunesse, la collaboration à la mise en œuvre de la Loi sur la jeunesse de 2020 et des documents d’orientation pour la mise en œuvre de la Loi sur la jeunesse de 2020 et de la Stratégie de développement de la jeunesse vietnamienne pour la période 2021-2030, l’évaluation de la mise en œuvre des politiques et des lois pour les jeunes de 16 ans à moins de 18 ans, et l’organisation des activités extérieures de l’État sur la jeunesse.

Le Vietnam compte actuellement plus de 22,1 millions de jeunes, soit 22,5% de la population nationale, dont près de 60% en milieu rural et plus de 40% en milieu urbain. Le taux de plein emploi des jeunes parmi les jeunes en âge de travailler représente 98,7%. – VNA