Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Au cours des premiers mois de l'année, la pandémie de COVID-19 a mis l'industrie agricole de la capitale face à de nombreuses difficultés, affectant ses objectifs de développement en 2020.

Il est nécessaire que le secteur agricole de la capitale mette en œuvre des mesures de restructuration, de reconversion des superficies cultivées, de stimulation de l'élevage… afin de d'assurer une croissance soutenue et d'être proactif dans l'approvisionnement alimentaire.

Selon le directeur du Service municipal de l'agriculture et du développement rural, au premier trimestre, le secteur agricole de Hanoï n’a enregistré qu’une croissance de 1,17% par rapport à la même période de l’an dernier. La culture a connu une chute de 0,6%, l'élevage de 2,83%, tandis que l’aquaculture a cru de 7,3%.

Évaluant le récent développement agricole et rural de la ville, le secrétaire du Comité du Parti de Hanoi Vuong Dinh Hue a déclaré que la restructuration agricole était encore lente, et que le développement de l'économie rurale ne correspondait pas aux potentiel et atouts locaux.

L'agriculture doit être le fondement de l'économie et de la stabilité sociale, en particulier dans le contexte de difficultés et de crises provoquées par la pandémie, a-t-il dit.

Vuong Dinh Hue a demandé aux responsables du secteur agricole municipal de restructurer la production agricole et d’accélérer son cheptel porcin pour le porter à 1,8 million de têtes comme avant l'épidémie pour répondre à l'offre, contribuant à réduire l'indice des prix à la consommation. Il faut aussi augmenter la production de fruits et légumes.

Parallèlement, Hanoï a besoin de mécanismes et politiques spécifiques pour utiliser efficacement les terres agricoles, a-t-il ajouté.

De plus, le Comité populaire municipal mobilise les jeunes à participer au développement de l'économie agricole, cherche à attirer des chômeurs urbains vers des zones rurales. Vuong Dinh Hue a également proposé d'augmenter les ressources pour l'investissement public, de construire la Nouvelle ruralité, de créer l'emploi et à d’augmenter les revenus des travailleurs de ce secteur.

En outre, l'Association des agriculteurs de Hanoï devrait continuer l'initiative d’assistance aux agriculteurs pour surmonter les difficultés, en se concentrant sur trois tâches clés que sont l'élaboration de plans de production, en connexion avec des scientifiques, des entreprises et des banques ; la promotion de mobilisation de fonds pour aider les agriculteurs à développer la production et les affaires ; l’encouragement des agriculteurs à coopérer et à innover dans l'organisation de la production, et à former de nouvelles coopératives. -VNA