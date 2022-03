L’ambassadeur du Vietnam en Belgique et au Luxembourg, Nguyen Van Thao, travaille avec des représentants du ministère luxembourgeois de l’Economie. Photo: VNA

Bruxelles (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Belgique et au Luxembourg, Nguyen Van Thao, a effectué les 2 et 3 mars une visite de travail au Luxembourg.

Pendant son séjour, Nguyen Van Thao, également chef de la Délégation vietnamienne auprès de l'Union européenne (UE), a travaillé avec les ministères des Affaires étrangères et européennes et de l’Economie, l’agence Luxembourg for Finance, la Chambre de commerce et plusieurs entreprises luxembourgeoises.

Les deux parties ont affirmé leur volonté de renforcer leur coopération dans la période post-COVID-19. L’économie, la finance et l’investissement continuent de jouer le rôle central dans la coopération bilatérale grâce à des opportunités apportées par l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA).

Elles ont discuté du renforcement de la coopération dans divers domaines tels que finance, logistique, technologie, tourisme… La partie luxembourgeoise a accepté d’aider le Vietnam dans l’accès aux sources financières au service du développement durable dans les domaines de l’innovation, des infrastructures intelligentes…

Les partenaires luxembourgeois ont tous affirmé être prêts à se coordonner avec la partie vietnamienne dans l’organisation d’activités en l’honneur du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Luxembourg (1973-2023).

Actuellement, l’ambassade du Vietnam au Belgique et au Luxembourg se coordonne avec des agences et entreprises luxembourgeoises pour préparer un Forum d’affaires Vietnam-Luxembourg prévu en octobre prochain au Luxembourg.

Durant son séjour, l’ambassadeur Nguyen Van Thao a visité des entreprises luxembourgeoises dont Cargolux, B Medical Systems, CODIPRO…

Il a également rencontré des représentants de la communauté vietnamienne au Luxembourg.-VNA