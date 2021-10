Le ministre du Transport et des Communications Nguyen Van The (droite) et l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le ministre du Transport et des Communications Nguyen Van The a eu, le 19 octobre, à Hanoï, une séance de travail avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko, en vue de discuter de la promotion de la coopération bilatérale dans le domaine des transports.

Lors de la séance de travail, l'ambassadeur russe Gennady Bezdetko a souligné que ces derniers temps, la coopération entre les deux pays en général et dans le domaine des transports en particulier, s'était bien développée. Cependant, en raison de la pandémie de COVID-19, certain secteurs de coopération ont été affectés, qu'il faudra redynamiser.

Tout d'abord, pour le secteur de l'aviation civile, selon l'ambassadeur, il faut redémarrer les vols commerciaux entre les deux pays au service des touristes, des investisseurs, des étudiants internationaux...

"La réunion d'aujourd'hui avec le ministère du Transport et des Communications est une étape de préparation de la réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Russie sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique et d'autres domaines. Elle prépare en même temps la prochaine visite officielle du président Nguyen Xuan Phuc en Russie", a déclaré l'ambassadeur Gennady Bezdetko.

Par conséquent, le diplomate russe a espéré que le ministère Nguyen Van The soutiendrait les entreprises russes, supprimerait les obstacles et créerait des conditions favorables aux deux parties pour promouvoir la coopération et obtenir de meilleurs résultats dans les secteurs ferroviaire et maritime.

Le ministre Nguyen Van The a affirmé que son ministère souhaitait renforcer la coopération bilatérale dans les transports, contribuant à approfondir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Il a exprimé le souhait que les deux parties rouvrent des vols réguliers de certaines grandes villes de Russie vers les centres économiques et touristiques du Vietnam tels que Hanoï et Ho Chi Minh-Ville et Da Nang, permettant aux habitants des deux pays de voyager et de rendre visite à leurs proches.

Pour la coopération dans les secteurs ferroviaire et maritime, le ministère Nguyen Van The a chargé les Départements concernés de travailler avec l'ambassade de Russie pour trouver conjointement des moyens de lever les obstacles et de promouvoir la coopération avec des projets spécifiques, notamment dans le transport ferroviaire et maritime... - VNA