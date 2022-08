Le Service des Ressources naturelles et de l'Environnement de Hanoï a proposé une feuille de route pour contrôler les émissions de gaz d'échappement des motos.

Le Vietnam est l'un des pays les plus touchés par le changement climatique. En particulier, le delta du Mékong est l'un des trois deltas du monde les plus vulnérables à l'élévation du niveau de la mer.

Un colloque et un salon international sur les solutions et technologies de traitement des déchets pour assurer le développement durable des zones urbaines, se tiennent les 25 et 26 août à Da Nang.