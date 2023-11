Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville (droite) et Liu Xiaokai, président du Comité du Yunnan de la Conférence consultative politique du peuple chinois. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a reçu le 14 novembre dans la ville, Liu Xiaokai, président du Comité du Yunnan de la Conférence consultative politique du peuple chinois, en visite de travail dans la ville.Vo Van Hoan a affirmé le point de vue constant du Parti, du gouvernement et du peuple vietnamien, qui consiste à toujours prendre en haute considération les relations traditionnelles et de bon voisinage avec le Parti, l'État et le peuple chinois.Il a déclaré que Hô Chi Minh-Ville avait établi des relations d’amitié avec huit provinces chinoises et élargissait sa coopération avec d'autres localités du monde. Hô Chi Minh-Ville et la province du Yunnan partagent de nombreuses perceptions communes et actions conjointes pour promouvoir la coopération entre les deux pays et la coopération décentralisée.Hô Chi Minh-Ville est prête à travailler avec la province du Yunnan pour promouvoir davantage les activités de coopération entre les agences du Parti, les agences gouvernementales et les habitants des deux localités, dans l'espoir de transformer bientôt les idées de coopération en programmes et projets de coopération précis.Liu Xiaokai a exprimé la volonté du Yunnan de promouvoir l'échange de dirigeants des deux localités ; de renforcer les activités de coopération entre les administrations concernées ; de promouvoir la coopération économique et commerciale...Le dirigeant du Yunnan ont affirmé que la province encourageait et soutenait ses entreprises dans la recherche d’opportunités d'investissement et de promotion du commerce à Hô Chi Minh-Ville et vice versa. Il a demandé à la ville de créer des conditions favorables pour que les entreprises du Yunnan puissent investir et faire des affaires sur son sol.La province du Yunnan souhaite promouvoir davantage la diplomatie populaire et les échanges culturels afin d'améliorer la compréhension et de consolider l'amitié et la coopération entre les peuples des deux localités. - VNA