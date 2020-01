Photo de famille des délégués. Photo: VNA



Da Nang (VNA) - Une conférence des dirigeants locaux vietnamiens et japonais a eu lieu le 13 janvier dans la ville centrale de Da Nang.



L'événement a réuni des dirigeants de la ville de Da Nang et des provinces de Quang Nam, Nghe An, Thanh Hoa, Can Tho, Ben Tre, Binh Dinh, Binh Thuan, Dak Lak, Kien Giang, Khanh Hoa, Quang Binh, Quang Tri, Quang Ninh, Thua Thien-Hue, Tra Vinh, Ninh Thuan, Ha Tinh, Bac Lieu.



Côté japonais, étaient présents des gouverneurs et vice-gouverneurs des préfectures de Nara, Yamagata, Shiga, Niigata, Yamanashi, Hokkaido, Akita et des représentants de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO).



Le vice-ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a souligné l'importance de la visite du secrétaire général du Parti libéral-démocrate japonais et président de l'Alliance des parlementaires d'amitié Japon-Vietnam, Nikai Toshihiro, affirmant qu'il s'agissait d'un point saillant des relations entre le Vietnam et le Japon.



Il a hautement apprécié le développement global et fructueux du partenariat stratégique approfondi Vietnam - Japon. Le Japon demeure parmi les premiers partenaires économiques du Vietnam.



Selon lui, le potentiel de coopération entre les localités des deux pays est énorme, en particulier dans le commerce, l'investissement, l'industrie, l'agriculture de haute technologie, les ressources humaines, les échanges culturels, les échanges entre habitants et le tourisme.



Le ministère vietnamien des Affaires étrangères continuera de créer des conditions favorables pour que les localités des deux pays étendent leurs liens, a déclaré M. Trung.



Coprésident de l'événement, le président du Comité populaire municipal de Da Nang, Huynh Duc Tho, a déclaré que les localités japonaises avaient apporté un soutien efficace au développement économique de Da Nang au cours des dernières années. Il a demandé à l'ambassade et aux agences de promotion économique du Japon au Vietnam de continuer à promouvoir le mécanisme de coopération décentralisée.



L'ambassadeur du Japon au Vietnam, Umeda Kunio, a déclaré que les localités vietnamienne et japonaise avaient signé environ 70 documents de coopération, dont près de 50 conclus ces cinq dernières années.



Lors de la conférence, les participants ont présenté les avantages et le potentiel de leurs localités, et discuté des opportunités de coopération dans les domaines de l’investissement, des ressources humaines, de l’emploi, du tourisme, des échanges entre habitants et de l'agriculture.



En marge de l'événement, les dirigeants des localités ont tenu des rencontres pour rechercher des partenaires et promouvoir leur coopération. -VNA