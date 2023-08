Une rencontre entre des responsables vietnamiens et venezuéliens. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Sur invitation du Comité permanente des peuples autochtones de l'Assemblée nationale du Venezuela et du Groupe des parlementaires d'amitié Venezuela-Vietnam, une délégation du Conseil des affaires ethniques de l'Assemblée nationale, conduite par son vice-président Nguyen Lam Thanh, a effectué une visite de travail au Venezuela du 3 au 5 août.

La délégation vietnamienne a rendu une visite de courtoisie au vice-président permanent de l'Assemblée nationale du Venezuela Pedro Infante, a rencontré le vice-président de l'Assemblée nationale América Pérez, le président du Comité permanent des peuples autochtones de l'Assemblée nationale Aloha Núñeza, le président du Groupe des parlementaires d'amitié Venezuela-Vietnam Saúl Ortega, le vice-ministre des peuples autochtones Marianne Romero.

Lors des rencontres, Nguyen Lam Thanh, aussi président du Groupe des parlementaires d’amitié Vietnam-Venezuela, a souligné que le travail ethnique et la solidarité des ethnies nationale avaient toujours joué un rôle stratégique dans la révolution vietnamienne. Depuis la mise en œuvre du Renouveau, le gouvernement du Vietnam accorde toujours beaucoup d'attention, donne la priorité au développement socio-économique, politique, culturelle et de défense et de sécurité ... pour les ethnies et les zones montagneuses .

Il a souhaité que les deux parties continuent à promouvoir l'échange de délégations, à maintenir des mécanismes et des accords pour renforcer davantage la coopération multiforme, dont le mécanisme de consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères, les activités de la Commission intergouvernementale, à élargir la coopération dans d'autres domaines tels que la culture, l'éducation, le sport et à mener une coordination étroite lors forums et organisations internationales.

Lors de la rencontre avec le responsable vietnamien, le premier vice-président du PSUV (Parti socialiste uni du Venezuela), Diosdado Cabello, a affirmé qu'il attachait toujours de l'importance au partenariat intégral avec le Vietnam, souhaitant que les deux Partis au pouvoir, le PSUV et le Parti communiste du Vietnam partagent d'expériences dans l’édification du Parti, la gestion de l'État et la mobilisation de masse ; élargissent la coopération dans les domaines potentiels tels que le pétrole et le gaz, l'agriculture, l'économie et le commerce.

Au Venezuela, la délégation vietnamienne est allée fleurir au monument du Président Ho Chi Minh dans la capitale Caracas, et visité l'ambassade et rencontré la communauté vietnamienne au Venezuela. - VNA