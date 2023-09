La rencontre entre les autorités de la ville de Can Tho et le consul général de la République populaire de Chine à Hô Chi Minh-Ville, dirigé par le consul général Wei Huaxiang. Photo : VNA



Can Tho (VNA) – Les autorités de la ville de Can Tho (delta du Mékong) ont eu le 5 septembre, à Can Tho, une rencontre le consul général de la République populaire de Chine à Hô Chi Minh-Ville, dirigé par le consul général Wei Huaxiang.



Les deux parties ont discuté de la promotion des relations commerciales dans les domaines de la logistique, de la transformation des produits agricoles, etc.



M. Nguyen Van Hong, vice-président du Comité populaire de la ville de Can Tho, a déclaré qu'au cours des dernières années, le partenariat de coopération stratégique intégrale entre le Vietnam et la Chine avait enregistré des progrès positifs. Les deux parties sont convenues de renforcer davantage les échanges et les rencontres à tous les niveaux, en promouvant la coopération dans tous les domaines, notamment l'économie, le commerce, les échanges entre les peuples et les localités des deux pays, et en travaillant ensemble pour maintenir un environnement pacifique et stable dans la région.



Le consul général Wei Huaxiang a exprimé sa conviction du potentiel de promotion des relations commerciales entre les deux pays sur la base de bonnes relations à long terme. Le Vietnam est actuellement l'un des partenaires stratégiques de la Chine dans un certain nombre de produits clés tels que les produits aquatiques, agricoles, etc.



Il a promis qu'à l'avenir, il soutiendrait la ville de Can Tho pour renforcer les activités de coopération dans les domaines des échanges culturels, des sports, du tourisme et du commerce avec les partenaires vietnamiens et chinois.



Lors de la réunion, M. Nguyen Van Hong a également invité le Consulat général de la République populaire de Chine à Hô Chi Minh-Ville, les associations professionnelles et les entreprises chinoises à participer à la Foire-exposition "Ville de Can Tho - 20 ans de réalisations et de développement" et à la "Conférence pour connecter le commerce dans la ville de Can Tho" qui auront lieu du 2 au 6 novembre 2023.



Selon les informations du service des Relations extérieures de la ville de Can Tho, 17 projets d’investissements directs chinois sont actuellement en opération dans la ville, avec un capital social total de 111,79 millions de dollars. En 2022, le chiffre d'affaires total de l'import-export avec les partenaires chinois est d'environ 320 millions de dollars. – VNA