Lors de la cérémonie de signature en ligne du MoU de coopération intégrale du programme "Coordination dans la promotion, l’attrait des investissements, de la coopération commerciale, de l’assistance de la consommation des produits vietnamiens à l'étranger". Photo : VNA

Séoul (VNA) - L'Association des hommes d'affaires et d'investissement Vietnam-République de Corée (VKBIA) et l’Association des entreprises vietnamiennes au Royaume-Uni (VBUK) ont signé le 18 octobre un protocole d’accord (MoU) de coopération intégrale lors d’une cérémonie organisée en ligne du programme "Coordination dans la promotion, l’attrait des investissements, de la coopération commerciale, de l’assistance à la consommation des produits vietnamiens à l'étranger".

Le président de la VKBIA, Tran Hai Linh, a partagé que le Vietnam et la République de Corée devaient développer davantage des activités de commerce et d'investissement, s'efforçant d'augmenter son chiffre d'affaires à 100 milliards de dollars, encourageant les entreprises sud-coréennes à investir au Vietnam, favorisant les entreprises vietnamiennes à rejoindre la chaîne de production et d'approvisionnement mondiale.

Selon le président de la VBUK, Hoang Viet Phuong, pour l’heure, le commerce entre le Vietnam et le Royaume-Uni s'élève à 6,5 milliards de dollars. En 15 ans de fonctionnement, la VBUK a réussi à connecter les communautés des affaires du Royaume-Uni et du Vietnam, en aidant de nombreuses entreprises au Royaume-Uni et en Europe à créer des coentreprises avec d'autres entreprises dans le pays.

Pour la période 2021-2026, la VBUK renforcera les liens entre la communauté d'affaires vietnamienne au Royaume-Uni et les entreprises vietnamiennes à l'étranger et dans le pays afin de promouvoir les échanges entre les communautés d'affaires vietnamienne dans le monde.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, Kim Seok Pil, vice-président de la VKBIA, ancien directeur général - PDG du groupe Samsung en Europe, a révélé que la VKBIA se coordonnerait pour promouvoir la coopération entre les partenaires vietnamiens, sud-coréens et les partenaires d'autres pays.

Pour sa part, le vice-président de la VKBIA, Simon Jeong, s'est déclaré convaincu que dans les temps à venir, la VKBIA et la VBUK déploieraient de nombreuses activités contribuant à soutenir les entreprises et les localités vietnamiennes à faire des affaires avec des partenaires sud-coréens, britannique et d'autres pays, promouvraient davantage les liens entre les hommes d'affaires sud-coréens avec leurs homologues britanniques et vietnamiens.-VNA