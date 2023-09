Convives dans la zone touristique de Binh Quoi 1. Photo : Saigontourist/CVN

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le réseau du Village touristique de Binh Quoi à Hô Chi Minh-Ville, appartenant au groupe Saigontourist, propose des offres spéciales pour ce troisième trimestre.

Le Village touristique de Binh Quoi met en place un programme promotionnel appelé “Heure en Or” (Golden Hour) qui se déroule entre 10h00 et 16h00 du lundi au jeudi.

Ce programme offre une réduction de 20% sur le prix des bières pour les clients des restaurants des différentes zones touristiques de Binh Quoi, à savoir Binh Quoi 1, Binh Quoi 2, Binh Quoi 3, Tân Cang, et le resort Cân Gio. De plus, durant l’heure du déjeuner, le programme “Golden Hour” permettra aux clients d’apporter des boissons de l’extérieur s’ils réservent au moins quatre tables. En outre, pour les réservations de 16 tables ou plus pour des banquets, des réunions ou des anniversaires, les clients recevront une table gratuite.

Cette offre spéciale est valable jusqu’au 30 septembre, à l’exception des jours fériés.

Par ailleurs, les différentes unités faisant partie du Village touristique de Binh Quoi proposent également d’autres promotions et des combos attrayants pour leurs clients à cette occasion.

Zone touristique de Van Thanh

Une réduction de 5% sera appliquée sur les menus enfants, et des offres spéciales seront disponibles pour la piscine. Les cabanes de pique-nique bénéficieront de tarifs réduits en semaine. Ce programme promotionnel est particulièrement adapté pour organiser des anniversaires, des rencontres entre enfants ou étudiants.

Les clients auront l’occasion d’admirer la rivière et le Landmark 81 en choisissant parmi plusieurs combos pour le petit-déjeuner, proposés entre 79.000 et 109.000 dôngs. De plus, en soirée, vous pourrez également vous rendre au Jardin des bières pour profiter de musique en plein air.

Zone touristique de Tân Cang

Promotion des délices du mois : le ca lang (poisson Lang) cuisiné avec des bananes et des haricots à seulement 550.000 dôngs/fondue au lieu de 750.000 dôngs ; le combo de barbecues (BBQ) & Bières allemandes à seulement 399.000 dôngs, le forfait conférence à partir de 199.000 dôngs/personne.

Les quartiers de Thanh Da et de Binh Quoi abritent les trois zones touristiques de Binh Quoi 1, 2 et 3. Ce sont des endroits très paisibles et frais, adaptés à ceux qui recherchent un lieu pour se reposer et se détendre. Les services de ces trois resorts sont très diversifiés et dotés d’installations complètes. Une navette peut être utilisée pour visiter Binh Quoi 1 et 2 lorsque les clients réservent pour des groupes de dix personnes dans ces deux complexes.

Services de luxe à prix cassés

Le café Dung Dinh à Binh Quoi 3 propose un combo petit-déjeuner très attrayant avec un prix spécial, avec le “Combo Beauté” et le “Combo Santé et Plaisir”, à partir de seulement 69.000 dôngs, avec notamment un prix spécial du lundi au vendredi de 30.000 dôngs pour un café.

La zone touristique de Binh Quoi 1 propose le buffet “Khân hoang Nam Bô” (Les délices du Sud) avec des avantages pour une réservation de dix convives. On peut choisir le forfait “Camping de Binh Quoi”, comprenant un menu barbecue à partir de seulement 499.000 dôngs/personne pour un groupe de dix personnes.

En particulier, Binh Quoi 2 offre des formules estivales telles que le Combo “Nuit d’été brillante” pour les fêtes ou les banquets, à partir de seulement 1,99 million de dôngs/personne pour un séjour de deux jours et une nuitée avec une promenade en canoë et un feu de camp pour des groupes de 30 personnes; le Combo détente pour la journée “Le Nam bô au cœur de Saigon”, au prix de 499.000 dôngs/personne ; le Combo pour enfants “Une journée d’été parfaite” à partir de seulement 100.000 dôngs.

Binh Quoi 2 est appropriée pour ceux qui aiment la tranquillité et recherchent un endroit loin de l’agitation de la ville. Si vous commandez un plat à la carte, vous recevrez un plat gratuit pour chaque plat acheté. Pour les factures à partir de 2 millions de dôngs, les clients recevront une réduction de 20% sur le buffet “Khân Hoang Nam Bô” à Binh Quoi 1 la fois suivante.

De plus, de nombreuses promotions attendent les clients pour organiser des conférences, des réunions et des mariages dans les zones touristiques de Binh Quoi 1, 2 et 3. Des réductions sont offertes aux clients utilisant le bateau-bus lors de la commande de repas, en plus de politiques spécifiques appliquées aux agences de voyages.

La zone écotouristique de Cân Gio propose également de nombreuses offres spéciales pour les “Rencontres estivales”, telles que des réductions sur les salles de conférence, l’utilisation gratuite des piscines, des remises pour la préparation des fruits de mer apportés par les clients. -CVN/VNA