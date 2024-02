Photo: kinhtedothi.vn



Hanoï (VNA) - A l'approche du Nouvel An lunaire, les banques commerciales ont lancé de nombreux programmes financiers pour promouvoir le paiement sans numéraire, offrant ainsi une meilleure commodité et une meilleure sécurité de l'information aux clients.



Selon Nguyen Duc Lenh, directeur adjoint de la succursale de la Banque d'État du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, les modes de paiement sans numéraire apportent la commodité et permet aux vendeurs et acheteurs de gagner du temps. Ils contribuent ainsi à augmenter les revenus pour les activités d'affaires, notamment dans les occasions festives.



Outre les centres commerciaux et les supermarchés, les banques commerciales proposent, elles aussi, de nombreux programmes d'incitation en faveur des commerçants des marchés traditionnels pour renforcer le paiement sans numéraire.



En fait, la promotion des services de paiement modernes contribue à améliorer l'expérience client, à réduire la pression exercée par les retraits d'argent liquide aux distributeurs automatiques. Les moyens de paiement sans numéraire, dont le paiement par QR code, s'imposent progressivement dans les cités urbaines.



Selon les statistiques de la société par actions de paiement national (NAPAS), en 2023, le nombre de retraits d’argent aux distributeurs automatiques a connu une forte baisse par rapport aux années précédentes, représentant seulement 3,6% du nombre total d'opérations de l'ensemble du système. -VNA