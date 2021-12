Fête de la grande union nationale à Lai Châu. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam vient de signer la Décision n°2214/QD-TTg approuvant le programme de mise en œuvre du mouvement «Tout le peuple s'unit dans l’édification d’une vie culturelle » pour la période 2021-2026.

L'objectif du programme est de créer des changements positifs dans l’édification et le développement intégral du peuple vietnamien et l’édification d’une culture vietnamienne avancée empreinte d'identité nationale, lui permettant de devenir une force endogène, le moteur pour éveiller les traditions patriotiques, la fierté nationale, les aspirations à développer un pays prospère et heureux, assurant le développement durable, l'intégration internationale et la défense nationale.

Photo : VNA

Selon ce programme, dans les zones de plaine, 100 % des unités administratives provinciales disposent de trois institutions culturelles : centre culturel, ou centre culturel et artistique, musée, bibliothèque ; 100% des unités administratives des communes et des quartiers disposent de points d'activités et d'animations pour les jeunes, les adolescents et les enfants ; 80% des familles conservent le titre de famille culturelle, typique et heureuse.

Pour les zones où vivent les minorités ethniques et les zones montagneuses, les îles et les zones frontalières, le programme vise à améliorer le plaisir et la participation aux activités culturelles, à la conservation et au développement des valeurs culturelles traditionnelles pour 70% des personnes. En outre, 100% des unités administratives provinciales ont 3 institutions culturelles : centre culturel, ou centre culturel et artistique, musée, bibliothèque ; 70 % des unités administratives au niveau des districts et des communes disposent de centres culturels et sportifs ; 50% des villages, hameaux, conservent leurs titres culturels et typiques ; 60 % des agences, unités et entreprises répondent aux normes culturelles ; 60% des familles conservent le titre de famille culturelle, typique et heureuse. -VNA