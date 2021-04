Colloque sur le promotion du commerce et de l’investissement au marché de Bremen, en Allemagne, le 31 mars à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Un colloque intitulé "Promotion du commerce et de l’investissement, Brême : centre de logistique et de distribution de marchandises en Europe", a eu lieu le 31 mars dans la mégapole du Sud, avec pour objectif de renseigner les entreprises vietnamiennes sur les opportunités d’investissement et d’exportation de produits vers cette ville, considérée comme une porte d’entrée pour l’Europe.

Lors du colloque "Promotion du commerce et de l’investissement, Brême : centre de logistique et de distribution de marchandises en Europe", organisé par le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en coopération avec l’Agence de développement de l’économie de Brême au Vietnam (BremenInvest), Hoàng Thi Huong, cheffe de l’Agence de développement de l’économie de Brême au Vietnam (BremenInvest) a souligné que l’état de Brême est le onzième centre industriel le plus important en Europe et le cinquième en Allemagne.



En outre, l’état de Brême dispose d’importants ports et de systèmes de logistique, c’est le lieu où Mercedes-Benz a installé sa deuxième plus grande usine et où Airbus est également présent.



"Brême présente de nombreuses perspective pour les Vietnamiens qui désirent y investir, faire du commerce, des études ou des recherches. Mais une remarque pour y investir, c’est que les entreprises vietnamiennes devront porter un intérêt particulier dans l’application de la haute technologie dans leurs produits et services sans oublier de se soucier de l’environnement et de la santé des consommateurs", s’est adressée MmeHuong à une centaine de représentants d’entreprises vietnamiennes lors du colloque. "Le tarif n’est pas la question, mais la qualité, la crédibilité et la ponctualité, la précision de livraison des produits !", a insisté Mme. Huong.



La filière logistique et les exportations aquatiques



La représentante de BremenInvest a convenu que les entreprises vietnamiennes devraient développer la filière logistique en coopération avec les entreprises allemandes dans cet état.



"L’Allemagne compte un millier d’entreprises allemandes actives en matière de logistique à Brême, autour de services de transport maritime, d’entrepôts, de livraisons de cargos, d’agences de bateaux maritimes, de transport ferroviaire et aérien, de sondages et exploitations, de planification et consultations commerciales. Les entreprises vietnamiennes peuvent en profiter pour développer leurs logistiques dans cet état. En plus, grâce aux ports maritimes, les exportations vietnamiennes de produits aquatiques ont ici un fort potentiel", a estimé Hoàng Thi Huong.



Lors du colloque, les experts en commerce sur le marché allemand et les entreprises vietnamiennes basées à Brême ont également apporté des précisions aux participants sur les démarches d’accès à ce marché, notamment en ce qui concerne l’exécution de formalités administratives pour créer une entreprise ou une succursale en Allemagne, les procédures liées à l’import-export ou le délai de traitement de dossiers.-CVN/VNA