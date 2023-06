La grotte de Phong Nha vue d'en haut. Photo: VNA



Quang Binh (VNA) - Un séminaire scientifique intitulé "Promouvoir les valeurs du patrimoine mondial du parc national de Phong Nha - Ke Bang dans la tendance de l'intégration et du développement durable" a eu lieu le 30 juin.

Organisé par le Comité populaire de la province de Quang Binh (Centre) et le Comité national de l'UNESCO Vietnam et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, l'événement s'inscrivait dans le cadre des événements célébrant le 20e anniversaire de la reconnaissance par l'UNESCO du parc national de Phong Nha-Ke Bàng comme patrimoine naturel mondial.

Il s'agissait d'un forum pour les gestionnaires, experts et scientifiques nationaux et internationaux d'échanger et de discuter des résultats obtenus, dans la conservation et la promotion des valeurs du patrimoine naturel mondial du parc national de Phong Nha - Ke Bang.

Panorama du séminaire. Photo: VNA



A cette occasion, les participants ont proposé des solutions visant à améliorer l'efficacité de la gouvernance, de la gestion, de la conservation et de la promotion des valeurs patrimoniales pour le développement durable.

Selon le président du Comité populaire de la province de Quang Binh, Tran Thang, la localité fera tout son possible pour préserver et exploiter le patrimoine de manière raisonnable, efficace et durable. De plus, elle coopérera étroitement avec la réserve naturelle de Hin Namno, province lao de Kham Muon pour développer un complexe de sites touristiques unique en Asie du Sud-Est et dans le monde. -VNA