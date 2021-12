Photo : vietnamfinance.vn

Hanoï (VNA) - Le Forum vietnamien de la technologie et de l’énergie 2021 a eu lieu le 30 novembre à Hanoï.

L’événement a été organisé conjointement par le ministère des Sciences et des Technologies, celui de l'Industrie et du Commerce et le Conseil mondial de l'énergie éolienne (GWEC). Il a permis de discuter des politiques et d’avancer des recommandations pour soutenir le Vietnam dans le domaine des technologies énergétiques.

Selon Tran Van Tung, vice-ministre des Sciences et des Technologies, son ministère a envie des conseils et du soutien des scientifiques et des entreprises pour élaborer les meilleures politiques favorisant le développement des technologies énergétiques...

Le directeur du Département de l'électricité et des énergies renouvelables du ministère de l'Industrie et du Commerce, Hoang Tien Dung, a indiqué que le Plan directeur de l'électricité VIII se concentrerait sur les énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne, l'énergie solaire... Il a déclaré espérer que dans les temps à venir, grâce aux politiques de soutien, l’électricité propre représentera environ 70% de la production totale d'électricité du pays...

Pour sa part, Dao Xuan Lai, chef du Service de l'environnement et du changement climatique du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a conseillé au Vietnam de chercher à lever les obstacles en matière de politiques pour accélérer le développement des technologies énergétiques. Par ailleurs, selon lui, les investissements dans la réduction des émissions et les technologies énergétiques sont encore modestes.

Le Forum vietnamien de la technologie et de l’énergie est un événement organisé annuellement par le ministère des Sciences et des Technologies depuis 2017. Il permet de donner un aperçu des besoins énergétiques du Vietnam et recueillir les avis d'experts et d'agences publiques..., afin d’améliorer les politiques de développement énergétique durable. -VNA