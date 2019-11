Hanoi, 26 novembre (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Russie Ngô Duc Manh a effectué une visite de travail les 24 et 25 novembre dans l'oblast russe de Voronezh pour discuter des mesures susceptibles de promouvoir les relations de coopération entre les deux pays, et entre l'oblast de Voronezh et des localités vietnamiennes en particulier.

Le 25 novembre, l’ambassadeur Ngô Duc Manh a eu une séance de travail avec le gouverneur de Voronezh, Alexander Gusev, pour discuter de la coopération dans les domaines de l’économie, de l’éducation, du tourisme.

Le diplomate vietnamien a demandé à Voronezh de choisir une province vietnamienne de jumelage en vue de renforcer les relations de coopération, en souhaitant organiser un forum touristique pour présenter des villes vietnamiennes aux habitants de Voronezh.

Le gouverneur de Voronezh a informé que sa oblast s’intéresse au Vietnam et est prête à établir des liens directs avec des investisseurs vietnamiens.

Le même jour, l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Ngô Duc Manh a travaillé avec le maire de la ville de Voronezh, Vadim Kstenin, et des représentants des autorités de cette ville. Les deux parties ont discuté de la promotion des relations de coopération bilatérale dans la culture, la société…

Auparavant, l’ambassadeur Ngô Duc Manh a également rencontré des représentants de la communauté vietnamienne de Voronezh. - VNA