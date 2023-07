Gabriel Katzmarek, membre du Bundestag et présidente du Groupe parlementaire d'amitié Allemagne-ASEAN, prend la parole. Photo: VNA

Berlin (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Vu Quang Minh a effectué les 10 et 11 juillet une visite de travail dans la ville de Bühl, dans le Land de Bade-Wurtemberg, afin de rechercher des opportunités de coopération et d'investissement.

Il s'agissait également de la première activité du Vietnam en tant que président du Comité de l'ASEAN à Berlin (BAC), un poste que le Vietnam assume depuis le début du mois de juillet.

Lors de la rencontre avec le maire de Bühl, Hubert Schnurr et Gabriel Katzmarek, membre du Bundestag et présidente du Groupe parlementaire d'amitié Allemagne-ASEAN, l'ambassadeur Vu Quang Minh a déclaré que le potentiel de coopération entre les deux parties était très énorme.

Dans un contexte où l'Allemagne cherche à diversifier davantage ses relations économiques, commerciales et d'investissement, le Vietnam sera une destination très attrayante pour les investisseurs allemands et européens, a-t-il affirmé.

Vu Quang Minh a émis son souhaite que les autorités de la ville de Bühl et la députée Gabriel Katzmarek continuent de soutenir et de promouvoir les relations entre le Vietnam et l'Allemagne en général, et leurs relations économiques en particulier.

Pour sa part, le maire de Bühl, Hubert Schnurr a exprimé sa forte impression sur le développement et les réalisations du Vietnam ces dernières années, et sa confiance en un avenir prometteur pour le pays. Il s'est déclaré convaincu que les relations entre l'Allemagne et le Vietnam se développeraient rigoureusement dans tous les domaines.

La députée Gabriel Katzmarek a apprécié le rôle important du Vietnam au sein de l'ASEAN. Elle s'est engagé à promouvoir davantage les relations entre les organes législatifs des deux pays ainsi que les échanges entre les peuples, le considérant comme un canal de coopération extrêmement important pour obtenir des résultats plus significatifs dans les relations bilatérales.

A cette occasion, Nguyen Manh Hai, conseiller en charge des investissements à l'ambassade du Vietnam en Allemagne, a fourni des informations sur les opportunités d'investissement et d'affaires au Vietnam.

En outre, l'ambassadeur Vu Quang Minh et sa délégation ont rendu visite à une usine de production d'équipements du groupe Bosch à Bühl. -VNA