Pham Thiet Hoa, directeur de l'ITPC, lors du colloque sur la promotion des exportations via Singapour. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Ho Chi Minh- Ville (ITPC) a organisé le 25 juin à Ho Chi Minh-Ville un colloque sur la promotion des exportations via Singapour.

Son objectif est de fournir aux entreprises des informations utiles sur la promotion des exportations vers Singapour et, par le biais de ce marché, vers d’autres pays.

Selon Pham Thiet Hoa, directeur de l'ITPC, Singapour n'est pas seulement un marché d'exportation potentiel pour les produits agricoles et alimentaires vietnamiens, mais également un centre international de services, une porte permettant de présenter les produits vietnamiens aux acheteurs, distributeurs, importateurs étrangers, d’avoir accès aux chaînes d’hôtels, de restaurants multinationaux.

Le Vietnam est actuellement l'un des 15 principaux partenaires commerciaux de Singapour. En 2018, la valeur totale des exportations vietnamiennes vers ce marché a atteint 3,46 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,02% par rapport à 2018. Certaines entreprises singapouriennes cherchent à importer des produits alimentaires, des produits de textiles, des meubles en bois... pour la distribution domestique et l’exportation vers d'autres pays. Ceci est considéré comme une opportunité pour les entreprises vietnamiennes de développer de marchés d'exportation dans les temps à venir.

Leon Cai, consul commercial du consulat général de Singapour à Ho Chi Minh-Ville a déclaré que grâce au développement du système aéroportuaire et portuaire, Singapour était l'un des principaux marchés de consommation dans le monde aujourd'hui. Les entreprises vietnamiennes peuvent coopérer avec les sociétés singapouriennes pour commercialiser leurs produits sur le marché mondial. À l’heure actuelle, certaines entreprises du secteur de la transformation alimentaire à Singapour recherchent des distributeurs sur le marché vietnamien.

Lors du colloque, les délégués ont partagé leurs expériences sur l’élargissement du marché, sur la mise en relation entre les importateurs et distributeurs à Singapour et dans d’autres pays, ainsi que sur les produits répondant à la demande strict de ce marché exigeant. La demande des importateurs de Singapour et certains problèmes de paiement international ont également été abordés. -VNA