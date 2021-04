Les autorités de la province de Quang Nam avec la délégation de l'ambassade du Laos au Vietnam. Photo: VNA

Quang Nam (VNA) – Lors de la réception de l'ambassadeur du Laos au Vietnam Sengphet Houngboungnuang le 12 avril, le secrétaire du Comité du Parti de la province de Quang Nam (Centre) Phan Viet Cuong a souhaité renforcer la coopération entre sa localité et les provinces méridionales du Laos.

A cette occasion, M. Phan Viet Cuong a informé son invité la situation du développement socio-économique de Quang Nam ces derniers temps, des liens de coopération entre Quang Nam et la

Pour sa part, l’ambassadeur du Laos au Vietnam, Sengphet Houngboungnuang a hautement apprécié l'aide de Quang Nam pour la province lao de Sekong et d'autres localités lao dans la lutte contre le COVID-19, le développement des infrastructures et la formation des cadres et étudiants laotiens.

Ll'ambassadeur lao a souhaité que Quang Nam continue de soutenir Sekong dans la construction d'infrastructures et l'utilisation efficace des portes frontalières internationales Dac Ta Oc-Nam Giang, ce qui contribue à promouvoir les échanges commerciaux entre les provinces du Centre du Vietnam et celles du Sud du Laos.

Il a espéré que Quang Nam soutienne pour la proposition du Laos de construire une autoroute reliant les deux nations, matérialiser la stratégie du couloir économique Ouest-Est

Auparavant, Sengphet Houngboungnuang a eu une rencontre avec des étudiants lao en étude dans des Universités et des Insitutts universitaires professionnalisés à Quang Nam.-VNA