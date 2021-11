Séminaire sur la promotion de l'intégration régionale en Asie du Sud, en Asie de l'Est et du Sud-Est. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'Institut d'études indiennes et d'Asie du Sud-Ouest de l'Académie des sciences sociales du Vietnam a organisé le 18 novembre un séminaire scientifique de deux jours intitulé "Connecter l'Asie du Sud avec l'Asie de l'Est et du Sud-Est : passé et présent".

Ce séminaire est un forum ouvert pour discuter des moyens d'étendre et de promouvoir la connectivité entre l'Asie du Sud et l'Asie de l'Est et du Sud-Est, contribuant à promouvoir l'intégration et la prospérité en Asie.

Le séminaire comprend 3 sessions : Connecter l'Asie du Sud et du Sud-Est - Intégration et coopération ; Facteurs affectant la connexion; et connecter la culture, la religion et les peuples entre ces régions.

S'exprimant à l'ouverture de cet événement, le Docteur Pham Cao Cuong, directeur adjoint, responsable de l'Institut des études indiennes et sud-ouest asiatiques, a déclaré que dans le contexte d'essor de l'Asie, il est important de mettre en place des initiatives pour resserrer le réseau de connexion interrégionale.

Concernant la promotion de la connectivité en Asie du Sud - défis intrinsèques et collaboratifs, le professeur, Docteur Pankaj Jha, de l’École des affaires internationales Jindal (JSIA) en Inde a déclaré que les initiatives de coopération régionale de l'Inde, y compris l'initiative de la baie du Bengale pour la coopération économique et technique multirégionale (BIMSTEC ) étaient progressivement mis en œuvre.

Cet expert estime également que l'ouverture du marché, la stabilisation de la politique intérieure, la garantie de la sécurité, la promotion des interactions numériques à la fois dans les affaires, l'éducation et les interactions interhumaines sont toutes nécessaires pour assurer une connectivité stable et durable entre l'Asie du Sud et d'autres régions.

S’agissant des perspectives et des tendances de connectivité entre l'Asie du Sud, de l'Est et du Sud-Est, lors du séminaire, les experts ont analysé et souligné que la révolution numérique à travers l'Asie du Sud agirait comme un facteur de motivation. L'Inde, le Japon et l'ASEAN restent des partenaires de confiance qui participeront fortement au processus de connectivité régionale.

En plus, ils ont aussi souligné des domaines de la connectivité dont les infrastructures, le commerce, l'investissement, le tourisme et les produits pharmaceutiques. Ils ont également recommandé des politiques sur un corridor économique maritime multilatéral avec l'Inde, l'ASEAN et le Japon comme principaux points de connexion.

Enfin, les experts ont continué à approfondir certains contenus sur les moyens de résoudre les goulots d'étranglement de connexion ; la sécurité; le rôle stratégique de chaque pays et région lors de la participation au processus de connexion. -VNA