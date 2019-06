Les épouses des missions diplomatiques à Canberra participant à l'événement. Photo : VNA

Canberra (VNA) - L’ambassade du Vietnam en Australie a organisé le 12 juin une rencontre intitulée "Événement Vietnam" visant à promouvoir la culture et le tourisme vietnamiens et à renforcer les échanges entre les femmes vietnamiennes et étrangères en Australie.

L’événement, le deuxième du genre, faisait partie des activités de l'Association des épouses des chefs de missions diplomatiques (ASHOM-Association of spouses of Heads of the Missions) de la capitale Canberra. L’édition de cette année a vu la participation des épouses de chefs des missions diplomatiques et de femmes diplomates venues de 40 pays.

L'épouse de l'ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyen Thi Thanh Thuy, a déclaré que l'événement avait contribué à renforcer la compréhension mutuelle, l'amitié et la solidarité entre le Vietnam et les pays du monde entier.

Elle a noté que le tourisme vietnamien avait beaucoup progressé en 2018. Son pays a ainsi été nommé parmi les meilleures destinations asiatiques pour la première fois, en septembre dernier, et a remporté le titre de "Asia’s Best Golf Destination" (meilleure destination de golf d’Asie) deux années de suite.

Selon l'Administration nationale du Tourisme (VNAT), le pays a accueilli environ 15,6 millions de visiteurs étrangers en 2018, et a développé de nombreux produits touristiques, notamment tourismes culturel, maritime et écotourisme.

Un clip vidéo présentant des attractions célèbres et des recettes de plats vietnamiens a été montré aux participantes, ainsi que des performances artistiques mises en scène par des étudiants vietnamiens en Australie.

Un programme d'introduction à la gastronomie vietnamienne s'est tenu à la fin de l'événement. -VNA