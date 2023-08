Nguyen Van Nen, membre du Bureau Politique, secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, et la ministre australie nne des Affaires étrangères Penny Wong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Nguyen Van Nen, membre du Bureau Politique, secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, a reçu le 23 août la ministre australienne des Affaires étrangères (AE) Penny Wong, en visite de travail à Ho Chi Minh-Ville.

Le dirigeant de Ho Chi Minh-Ville a hautement apprécié et remercié Mme Penny Wong pour son soutien dans la promotion des relations de coopération entre la ville et les partenaires australiens. Ho Chi Minh-Ville est disposée à renforcer davantage la coopération avec les partenaires australiens dans les domaines de la formation de ressources humaines de haute qualité, de la transition énergétique, du développement des infrastructures urbaines, de la réponse au changement climatique.

Nguyen Van Nen s’est déclaré convaincu que la visite du ministre australien des Affaires étrangères renforçait non seulement les relations entre le Vietnam et l'Australie, mais ouvrirait également de nombreuses nouvelles opportunités de coopération entre les gouvernements, les entreprises et les peuples des deux pays.

Les deux pays créeraient de nouvelles percées plus efficaces pour les relations bilatérales dans le temps à venir, a-t-il affirmé.

Nguyen Van Nen, Penny Wong et les délégués. Photo: VNA

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré que l'Australie identifiait toujours Ho Chi Minh-Ville comme un élément important dans les relations bilatérales entre l'Australie et le Vietnam; et souhaitait, de concert avec Ho Chi Minh-Ville, promouvoir davantage les activités de coopération étroite dans les domaines d'intérêts communs.

Elle a informé que le gouvernement australien venait de décider de fournir 94,5 millions de dollars australiens pour soutenir des projets sur l'adaptation au changement climatique et sur les énergies propres dans le delta du Mékong.

L'Australie est disposée à coopérer avec le Vietnam et Ho Chi Minh-Ville pour formuler un cadre juridique pour la coopération éducative entre les deux pays, créer des conditions favorables pour que les universitaires australiennes établissent leurs campus dans la mégapole du Sud et promouvoir les échanges des étudiants entre les deux pays, a-t-elle ajouté.-VNA