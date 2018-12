Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le forum de promotion économique Vietnam-Chine a eu lieu le 20 décembre à Hanoi.

Organisé par le ministère vietnamien des Affaires étrangères, le Forum de Boao pour l'Asie (BFA), l’ambassade de Chine au Vietnam, l’association des entreprises chinoises au Vietnam, le Comité populaire de la ville de Hanoi et la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (CCIV), l’événement a suscité la participation des localités et des entreprises des deux pays.

S’exprimant à cet événement, le secrétaire général de BFA, Li Baodong a souligné qu’il s’agissait de la première fois que le BFA organise un forum à Hanoi. Vu le jour en 2001, le BFA a pour objectif de promouvoir les échanges, la coopération économiques régionaux et interrégionaux pour aider les pays à se développer ensemble. Le Vietnam, un des membres créateurs de BFA a participé plusieurs fois à la conférence annuelle de ce forum au niveau gouvernemental.

A ce forum, le président de la CCIV, Vu Tien Loc a informé que depuis 2004, la Chine est le plus grand partenaire commercial et le 1er importateur des ordinateurs, du caoutchouc naturel, du charbon et du riz du Vietnam.

Jusqu’à la fin de novembre, la Chine a investi 2.102 projets au Vietnam représentant un capital de 13,05 milliards de dollars, essentiellement dans l’industrie de traitement, l’énergie, l’immobilier, le textile-habillement, l’électronique et les services…

Le Vietnam souhaite que la Chine augmente ses importations des marchandises vietnamiennes pour améliorer la balance commerciale bilatérale, a remarqué Vu Tien Loc.

Pour sa part, le président du Comité populaire municipal de Hanoi Nguyen Duc Chung a dit que la ville s’intéresse toujours aux programmes de coopération avec les villes, provinces chinoises et la communauté d’entreprises de ce pays dans l’esprit de coopération intégrale, efficace, d'avantages réciproques.

La capitale vietnamienne recense actuellement 425 projets d’investissement direct étranger d’un capital de 517 millions de dollars. Hanoi est active à participer à des conférences de coopération économique organisées dans les deux pays et a signé des mémorandums de coopération dans plusieurs domaines.

Dans les temps à venir, Hanoi révisera des produits, des marchandises majeurs répondant aux normes d’exportation pour satisfaire les exigences du marché chinois, et poursuivra à réformer des procédures administratives d’import-export. -VNA