Hanoi (VNA) – Un colloque en ligne intitulé ‘’Promotion du commerce des chaussures et sandales Vietnam-Etats-Unis post-COVID-19’’ a eu lieu le 27 mai à Washington afin d’aider des entreprises des chaussures et sandales du Vietnam à rechercher des opportunités de marchés et promouvoir leurs exportations vers les Etats-Unis.

Photo d'illustration

S'exprimant lors de la conférence, des experts américains et vietnamiens ont mis à jour les dernières informations sur la situation du marché américain des chaussures, évalué l'impact de l'épidémie de COVID-19 sur le marché, ainsi que la possibilité et les tendances de développement de marché dans un avenir proche.

Les entreprises vietnamiennes ont également mentionné les difficultés actuelles et à venir pour exporter des chaussures, ainsi que pour coopérer avec les entreprises américaines.

M. Bui Huy Son, ministre conseiller en charge du commerce du Vietnam aux États-Unis, a déclaré qu'après cet événement, le bureau commercial de l'ambassade du Vietnam aux États-Unis se coordonnerait avec le Conseil d’affaires Etats-Unis-ASEAN pour organiser des événements similaires reliant les entreprises vietnamiennes et celles américaines. En outre, le bureau commercial est toujours prêt à soutenir, partager et échanger des informations pour aider les entreprises des deux pays à se renseigner sur les besoins et les conditions pour promouvoir les activités de coopération commerciale.

Ces dernières années, le commerce entre le Vietnam et les États-Unis a connu une croissance sans cesse, passant de 1,5 milliard de dollars en 2000 à 75,72 milliards en 2019.

Les Etats-Unis sont toujours le plus grand importateur du Vietnam et celui-ci est le 13e partenaire commercial des États-Unis. Les deux pays travaillent ensemble pour établir des relations commerciales harmonieuses et durables.

Au cours des premiers mois de cette année, malgré l'impact de l'épidémie de COVID-19, les États-Unis sont restés le plus grand marché d'exportation, contribuant de manière significative à la croissance des exportations du Vietnam. Selon le Département général des douanes, au cours des 4 premiers mois de 2020, le chiffre d'affaires total du commerce entre le Vietnam et les États-Unis a atteint 24,92 milliards de dollars, dont 20,16 milliards de dollars d'exportations du Vietnam et 4,76 milliards de dollars d'importations.

Les chaussures et sandales sont l'un des principaux secteurs d'exportation du Vietnam. 2019 est considérée comme une année réussie pour les exportations de chaussures avec un chiffre d'affaires de 18,3 milliards de dollars, en hausse de 12,8% en glissement annuel. Les États-Unis sont le plus grand marché d'exportation avec un chiffre d'affaires de 6, 65 milliards de dollars, en hausse de 14,2%.

Selon le Département général des douanes, au premier trimestre 2020, les États-Unis sont restées le plus grand marché d'exportation de l'industrie vietnamienne des chaussures avec un chiffre d'affaires de 1,56 milliard de dollars, en hausse de 10% par rapport à la même période de 2019.-VNA