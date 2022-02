Photo d'illustration

Hanoï (VNA) - Le Vietnam devrait participer fin février 2022 à la négociation du Projet de résolution Pérou/Rwanda à l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement (UNEA).

Cela fait partie du plan de mise en œuvre des tâches en vertu de la décision 1407/QD-TTg du Premier ministre sur l'approbation du projet "Le Vietnam prépare et participe de manière proactive à l’élaboration d'un accord mondial sur la pollution des océans".

Ce projet vise à établir une capacité de négociation, les bases de données nécessaires et un mécanisme de coordination des parties prenantes dans le processus de négociation pour l'adhésion du Vietnam aux traités mondiaux au niveau des Nations Unies.

En tant que partenaire international aidant le Vietnam à élaborer le contenu des négociations, l'Organisation internationale pour la conservation de la nature au Vietnam (WWF Vietnam) a récemment mené de nombreuses activités spécifiques.

Le WWF est en train de soutenir le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement dans la conduite de recherches visant à examiner les politiques nationales de gestion et de réduction de la pollution plastique et à évaluer l'intégration des politiques nationales existantes avec les réglementations potentielles à développer dans l'accord mondial.

En 2021, l'Administration des mers et des îles du Vietnam (VASI), relevant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, a participé activement aux activités et réunions dans le cadre de l'UNEA.

La VASI et ses homologues de trois pays - l'Allemagne, l'Équateur et le Ghana - ont échangé des plans pour organiser conjointement en septembre 2021 la Conférence ministérielle sur les déchets océaniques et la pollution plastique afin d’élaborer un accord mondial.

Le dossier sur le Projet de résolution Pérou/Rwanda pour soumettre au Premier ministre a été complété dans l’esprit de bien saisir les lignes directrices, les orientations et les politiques pour le développement durable de l'économie maritime du Vietnam ; de garantir les droits et intérêts du Vietnam et de respecter les engagements internationaux ; et de mettre en œuvre de stratégies de gestion de la chaîne de valeur des plastiques et déchets plastiques dans les océans. -VNA