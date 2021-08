Une scène du film "Hanh phuc cua me". Photo: VTV

Hanoï (VNA) - Quatre films seront projetés dans l'ensemble du pays, en l'honneur du 76e anniversaire de la Révolution d'août (le 19 août 1945) et de la Fête nationale (le 2 septembre 1945), selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Il s'agit de "Hanh phuc cua me" (Bonheur de ma mère) réalisé par la SARL Diep Co Entertainment, "Chung mot coi nguon" (Partager la même origine) de l'EURL de l'Agence centrale des films documentaires et scientifiques (DSF), "Sac xuan tren tho cam" (Printemps sur brocart) de la société par actions de production de films Giai Phong, et "Nguoi thay muon doi" (Professeur pour toujours), de la société par actions du Studio d'animation vietnamien.

La projection, qui ne sera effectuée que dans des localités où la situation épidémique est sous contrôle et sûre, devra se conformer à la réglementation sur la prévention et le contrôle du COVID-19 promulguée par le ministère de la Santé. -VNA