Une scène dans le film "Con duong co Mat Troi". Photo : sggp.org.vn

Hanoi (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme organisera une projection de films pour célébrer le 13e Congrès national du Parti, le 91e anniversaire du Parti communiste du Vietnam (3 février) et le Nouvel An lunaire 2021.

Le Département du cinéma du Vietnam se joindra aux agences compétentes pour organiser la projection dans tout le pays du 3 au 18 février.

Les film «Con duong co Mat Troi» (Route avec le soleil), les documentaires «Nho ve Tay Tien» (Souvenir de Tay Tien) et «Hanh trinh thu phap Viet» (Voyage de la calligraphie vietnamienne) et le dessin animé « Quai vat dai duong » (Monstres marins) seront présentés aux cinéphiles.

Les spectateurs seront invités à suivre strictement les directives de santé pour empêcher la propagation du COVID-19.

Le 13e Congrès national du Parti aura lieu à Hanoï du 25 janvier au 2 février. -VNA