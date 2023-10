Binh Thuan (VNA) - Un festival du cerf-volant aura lieu du 22 au 29 octobre dans la province de Binh Thuan (Centre), en réponse à l'Année nationale du tourisme 2023 « Binh Thuan – Convergence verte ».Cet événement se déroulera sur la colline Trinh Nu, village de Hong Lam, commune de Hoa Thang, district de Bac Binh, et sur la route Hoa Thang - Hoa Phu traversant les districts de Bac Binh et Tuy Phong.Lors d’une conférence de presse donnée dans l’après-midi du 16 octobre, le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Binh Thuan a annoncé que le jour de l'ouverture du festival, 10 équipes professionnelles de cerfs-volants feraient décoller 1.000 cerfs-volants.Le festival comprendra environ 300 cerfs-volants de plus de 5 mètres et les grands cerfs-volants voleront en alternance tout au long de l’événement.Selon les organisateurs, un cerf-volant géant, d’une largeur de 23 mètres, d’une longueur de 38 mètres et d’une taille totale d’environ 800 m2, devrait établir un record Guinness.A cette occasion, sont également prévus un défilé et une exposition d'environ 60 super cars de nombreuses marques différentes et des programmes de présentation de la culture et de la gastronomie de Binh Thuan.Environ 3.000 visiteurs sont attendus à ce festival du cerf-volant.Au cours des neuf premiers mois de 2023, Binh Thuan a accueilli plus de 6,9 millions de visiteurs, représentant environ 104% de son objectif pour l’ensemble de l’année. Le nombre de visiteurs étrangers a été de plus de 200.000, soit près de 4 fois plus que la même période de l'année dernière.-VNA