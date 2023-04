Thua Thien-Hue, 13 avril (VNA) - Un espace d'art numérique appelé SongLab ouvrira en mai dans la ville de Hue, dans la province centrale de Thua Thien-Hue, offrant aux visiteurs un espace multidisciplinaire intégrant la technologie, l'art, le divertissement et l'éducation.

Panorama du complexe Songplatform à Hue. Photo : Elle



L'ouverture de cet espace d'art numérique joue un rôle significatif car cette année commémore également les 30 ans du complexe des reliques de la citadelle de Hue, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans cette veine, un espace de divertissement et d'art de nouvelle génération, doté de technologies d'avant-garde et prenant forme en plein centre de l'ancienne capitale royale, sera non seulement la fierté des résidents locaux, mais aussi un produit touristique exceptionnel pour le pays et les touristes internationaux, contribuant à élever le paysage touristique de Hue et du Vietnam en général. Couvrant une superficie de plus de 1 000 m², SongLab est le premier espace d'art numérique au Vietnam qui offrira aux visiteurs la possibilité de découvrir l'art numérique dans une vaste zone.L'espace, organisé conjointement par Duong Do, fondateur du réseau d'espaces de coworking Toong, et l'artiste visuel Tung Monkey, avec la participation de nombreux artistes visuels et sonores vietnamiens, promet une expérience de vie unique et élevée pour tous les visiteurs.SongLab prévoit d'accueillir le public d'ici mai 2023 et se consacre à devenir une source de fierté et de liens renouvelés pour les résidents de Hue, ainsi qu'une attraction remarquable pour les touristes nationaux et internationaux.L'ouverture de cet espace d'art numérique joue un rôle significatif car cette année commémore également les 30 ans du complexe des reliques de la citadelle de Hue, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans cette veine, un espace de divertissement et d'art de nouvelle génération, doté de technologies d'avant-garde et prenant forme en plein centre de l'ancienne capitale royale, sera non seulement la fierté des résidents locaux, mais aussi un produit touristique exceptionnel pour le pays et les touristes internationaux, contribuant à élever le paysage touristique de Hue et du Vietnam en général.

Photo : Elle



"L'échelle de SongLab est bien plus grande que mes projets précédents. Plutôt que d'être situé dans des métropoles florissantes telles que Ho Chi Minh-Ville ou Hanoi, SongLab prend vie dans la vieille et gracieuse Hue. C'est un défi très intéressant pour moi. SongLab, une fois terminé, établira de nouvelles normes pour les espaces d'art numérique contemporain au Vietnam », a déclaré Tung Monkey.



En tant que conservateurs, Tung Monkey et The Visual 084 ont travaillé avec de talentueux artistes visuels émergents, dont Dustin Ngo, Minh Nhat, Cuong Nguyen, Julian Tuan, Kyunri Vien, Ngoc Quy et Travis Cohantz.



Ensemble, ils racontent des histoires visuelles uniques dans l'espace d'art numérique basé sur Hue. Le public pourra être immergé dans des expériences à couper le souffle alimentées par des technologies de cartographie 3D de pointe, les mêmes technologies qui ont permis des installations artistiques à grande échelle à l'aéroport de Changi et à Marina Bay à Singapour.



Duong Do, directeur créatif et directeur exécutif de SongLab, dit qu'il se sent chanceux d'être soutenu et de collaborer avec Tung Monkey, ainsi que tant d'artistes et d'artisans à Hue, Hanoi et Ho Chi Minh-Ville tout au long du parcours de construction des 9.000 m² d’un complexe commercial et de divertissement SongPlatform, au cœur de Hue.



SongPlatform est un grand pas en avant dans la grande vision de Duong Do de concevoir un écosystème complet pour le travail, les loisirs, le plaisir, l'art, le shopping, la cuisine et l'éducation, qu'il a commencé en fondant l'espace de co-travail Toong en 2015. SongPlatform fonctionne à pleine capacité ouvrir ses portes d'ici mai 2023. - VNA

