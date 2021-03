Les députés devront élire les présidents de l'Assemblée nationale et du Conseil électoral national. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Poursuivant sa 11e session, l'Assemblée nationale (AN) devront mener mercredi matin 31 mars les procédures pour élire les présidents de l’AN et du Conseil électoral national.

Le Comité permanent de l’AN présentera les résultats de discussions des députés en groupe des candidatures à ces postes. Puis, les députés discuteront et approuveront une liste de candidatures pour élire les présidents de l’AN et du Conseil électoral national par vote à bulletins secrets.

Après l’annonce des résultats de vote, les députés discuteront et voteront pour approuver la résolution d’élire les présidents de l’AN et du Conseil électoral national.

L’AN mènera les procédures pour relever de fonctions certains vice-présidents de l’AN. Ils seront libérés de leurs fonctions par vote à bulletins secrets.

Le Comité permanent de l’AN présentera une liste des candidatures à ces postes pour les élire. -VNA