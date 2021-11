Des images dans le livre "Hanoi 1967-1975" de Thomas Billhardt.

Hanoï (VNA) - Un plan d’aménagement urbain, un projet associé à un espace de vie, un livre de photos prises pendant la guerre, telles sont quelques-unes des œuvres récompensées du Prix "Bùi Xuân Phái - Pour l’amour de Hanoï" 2021.

Depuis 2008, chaque fin août, les Hanoïens attendent avec impatience la remise du prix qui porte le nom du célèbre peintre disparu en 1988 : le Prix "Bùi Xuân Phái - Pour l’amour de Hanoï", lancé par le journal Thê thao & Van hoá (Sports et Culture) relevant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA). À travers ces prix, c’est l’amour que portent les Vietnamiens à leur capitale et l’engagement dans son développement et sa mise en valeur qui sont avant tout distingués.



Le "Prix de l’œuvre pour l’amour de Hanoï" 2021 a été remis à un livre et une exposition de photos intitulé "Hanoi 1967-1975" du photographe allemand Thomas Billhardt. Durant cette période, le photographe s’est rendu plusieurs fois au Vietnam pour prendre des clichés de la guerre, qui lui ont valu une reconnaissance internationale. "Hanoi 1967-1975" se compose de 130 photos en couleur et en noir et blanc, se concentrant sur la vie quotidienne de Hanoï pendant les années de guerre.



"Mon livre photo a été publié conjointement à une exposition (organisée en 2020 par l’Institut Goethe à Hanoï, Camera Wor et Manzi Art, nldr). C’est l’un des meilleurs livres de ma carrière en termes de design et de qualité", partage Thomas Billhardt à travers la lettre qu’il a adressée à l’organisateur du Prix. Dans cette dernière, le photographe a rappelé sa visite à Hanoï en 1967, ainsi que l’idée d’"utiliser l’appareil photo comme une arme pacifique contre la guerre".

Des projets attendus

Un plan d’aménagement de lotissement urbain le long du fleuve Rouge a remporté le "Prix de l’idée". Selon Lê Hông Son, vice-président du Comité populaire de Hanoï, cela fait de nombreuses années qu’un tel projet est attendu par les autorités municipales et par les Hanoïens eux-mêmes. "L’intitulé du prix, Bùi Xuân Phái - Pour l’amour de Hanoï, suffit à comprendre le sens des contributions à notre ville millénaire, déclare-t-il. Le Prix est un encouragement particulier envoyé à ce projet qui est sur le point de se réaliser".



Le second du "Prix de l’idée" est le projet de construction d’une galerie souterraine anti-inondation, d’une autoroute souterraine et de transformation de la rivière Tô Lich en un parc historique, culturel et spirituel. Ce projet a été proposé par la Compagnie par actions Nhât Viêt (JVE Group) et son partenaire japonais.



Pour Nguyên Tuân Anh, président de JVE Group, après 15 ans d’études à l’étranger et de vie loin de la capitale, c’est aujourd’hui le moment de revenir et de contribuer au rayonnement de la ville. Pendant la période de distanciation sociale, lui et ses collaborateurs ont peaufiné leur projet avec leurs partenaires japonais pour arriver à faire de leur plan bientôt une réalité.

"J’espère qu’un jour, les touristes venant ici diront qu’ils aiment Hanoï grâce à la rivière Tô Lich, un espace culturel et historique associé à l’histoire de la ville, confie-t-il. Cette rivière a mille ans d’histoire, et chaque citadin, moi y compris, y voit une part de lui-même".



"Les œuvres récompensées par l’édition 2021 sont assez impressionnantes et ont une grande valeur. Le plan d’aménagement d’un lotissement urbain le long du fleuve Rouge pourrait concrétiser le grand désir des Hanoïens de voir le fleuve intégré au développement de la ville, comme cela se fait beaucoup dans le monde actuellement. Concernant les photos prises par Thomas Billhardt, elles nous font redécouvrir une ville qui avait gardé toute sa vitalité malgré les années difficiles de la guerre", a partagé le Dr Trân Trong Duong.



Un contexte particulier



Le Prix "Bùi Xuân Phái - Pour l’amour de Hanoï" 2021 s’est déroulé dans un contexte très particulier marqué par la pandémie de COVID-19 qui a gelé pendant de longs mois une grande partie de la production artistique. Par conséquent, il était plus difficile cette année pour les organisateurs du Prix de trouver des nominés. Néanmoins, l’épidémie est aussi l’occasion pour beaucoup d’artistes, architectes, designers et ingénieurs d’explorer de nouvelles idées, comme le suggère l’historien Duong Trung Quôc, membre du jury : "La pandémie a eu comme effet de générer beaucoup d’idées et d’émotions au sein de la communauté".



Cette année encore, les résultats ont surpris le public et prouvent une nouvelle fois que Hanoï est une source d’inspiration pour un grand nombre de personnes. -CVN/VNA