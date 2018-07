Le système de routes et d’ouvrages hydrauliques a été détérioré par les crues. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Comité national de pilotage de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles du Comité national de résilience aux catastrophes naturelles et de sauvetage a promulgué le télégramme officiel No18 sur la confrontation à une zone de basse pression tropicale et aux pluies torrentielles.

Il a demandé de suivre attentivement l’évolution de la zone de basse pression et de donner les renseignements pour guider les bateaux de pêche dans des lieux sûrs. Il faut que les pêcheurs suivent de près les prévisions météorologiques. Sur la terre ferme, il faut évacuer la population des régions basses et prévenir les glissements de terrains. Tout est prêt pour faire face à la situation urgente. Les médias de masse doivent donner des informations exactes et dans les temps des évolutions de la météo.

Selon le Comité de pilotage de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles et de sauvetage de la province de Yen Bai (Nord), les pluies torrentielles et les inondations qui ont suivi la tempête Son Tinh ont fait déjà 11 morts, 8 portés disparus et 11 blessés. Des milliers de maisons ont été détruites ou endommagées, des milliers d’hectares de culture maraîchère sont sous l’eau. Le système de routes et d’ouvrages hydrauliques a été détérioré. Les pertes matérielle sont estimées à plus de 200 milliards de dôngs.

Dans la province de Lao Cai (Nord), les pluies diluviennes ont causé une perte de près de 300 milliards de dôngs. Le district le plus touché est Van Ban avec une perte de plus de 230 milliards de dôngs. A Sa Pa, les crues ont provoqué la noyade d'une personne. Une série d’éboulements a été enregistrée, paralysant le réseau routier.

A présent, les provinces s’efforcent de régler les conséquences et aussi de faire face à la zone de basse pression tropicale.

La permanence du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a adressé un message de sympathie au Comité du Parti, au Conseil populaire, au Comité populaire, au Front de la Patrie du Vietnam des provinces de Yen Bai, Hoa Binh, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh qui sont lourdement touchées ces derniers jours par les précipitations.

Elle a décidé d’octroyer 5 millions de dongs à chaque famille de morts et disparus, 3 millions pour chaque blessé et 40 millions de dongs pour une maison détériorée. -VNA